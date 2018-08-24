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National Interest назвал три ключевых военных сферы, где Россия превосходит США
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National Interest назвал три ключевых военных сферы, где Россия превосходит США 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Речь идет о трех сферах обороны — кибернетическое противостояние, общевойсковой бой и работа над защитными системами с помощью ракетных системы высокой дальности, так называемая «концепция сдерживания A2/AD».
Российская Федерация оставила США позади в трех главных военных сферах. К такому неутешительному для себя выводу пришли эксперты американского National Interest.
Речь идет об основных военных сферах, актуальных в современности. Это кибернетическое противостояние, общевойсковой бой и работа над защитными системами с помощью ракетных системы высокой дальности — так называемая «концепция сдерживания A2/AD».
Как отметила сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Лайзы Сэмп, проблема не заключается в глобальном военном превосходстве России над Штатами. Однако в вопросах европейских регионов ситуация для США складывается печально.
«Хочу, чтобы было ясно, российская армия — не Голиаф, она не может выкинуть США из глобального поля битвы. Однако она обладает передовыми возможностями, созданными в настоящее время, и может бросать реальный вызов Штатам и их союзникам на региональном уровне», — признала Сэмп.
С Сэмп солидарна и бывшая зампомощника министра обороны США Эвелин Фаркас. Она подчеркнула, что Россия проводит модернизацию вооруженных сил гораздо эффективнее, чем Штаты, несмотря на несравнимо меньший бюджет. Фаркас напомнила, что Москва активно наращивает силы в сфере ключевых вооружений, таких, как крылатые ракеты и системы ПВО, что грозит в будущем большими проблемами для Штатов.
Вместе с тем Фаркас выразила несогласие с рядом официальных лиц США и Европы, которые выражали тревогу насчет якобы существующего «ядерного бряцанья оружием» со стороны России. Представитель Пентагона отметила, что не считает, будто российская военная доктрина подразумевает использование тактического ядерного оружия.
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