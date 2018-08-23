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Отечественные снаряды нового поколения проходят испытания
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Отечественные снаряды нового поколения проходят испытания 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Новейшие снаряды для боевого модуля «Деривация-ПВО» проходят предварительные испытания. Это не обычные 57-миллиметровые боеприпасы, а с программируемым подрывом. То есть им можно задать дистанцию, на которой они должны детонировать, рассказал агентству ТАСС глава ЦНИИ «Буревестник» Григорий Закаменных. Менять траекторию полета, как ранее сообщали некоторые СМИ, снаряды «Деривации-ПВО» не смогут.
Подобное оружие нужно для «выкуривания» противника из укрытий. Так как его боеприпасы взрываются над окопами или внутри помещения и засыпают пехоту осколками.
Кстати, на форуме «Армия-2018» была показана боевая машина на платформе Т-15 «Армата» с новым боевым модулем. В арсенал машины опять же входит 57-миллиметровая автоматическая пушка и противотанковые ракеты «Атака». Кроме того, Т-15 защищает КАЗ «Афганит». Он способен перехватывать как кумулятивные гранаты, так и бронебойные танковые снаряды. Что делает боевую машину практически неуязвимой.
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