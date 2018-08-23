В России создадут новую модификацию мощнейшего в мире турбовинтового двигателя

«Ростех» приступил к созданию новой модификации мощнейшего в мире турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз «Ростеха», благодаря модернизированной силовой установке, самолёт, который за свои габариты, скорость и ударную мощь называют «Крылатым медведем», существенно усилит летно-технические характеристики, в том числе увеличит дальность полёта.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в России создадут гиперзвуковой «летательный аппарат» большой дальности «Анчар-РВ».

Справка «СП»

Ту-95МС –отечественный дальний бомбардировщик. Машина получила имя «Медведь» (Bear) в справочниках НАТО

Наряду с американским соперником Б-52 является одним из самых старых самолётов, находящихся в эксплуатации.

На сегодняшний день Ту-95МС остаётся единственным в мире ракетоносцем и бомбардировщиком, оснащенным турбовинтовыми силовыми установками.

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