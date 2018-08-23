В России создадут новую модификацию мощнейшего в мире турбовинтового двигателя 

«Ростех» приступил к созданию новой модификации мощнейшего в мире турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз «Ростеха», благодаря модернизированной силовой установке, самолёт, который за свои габариты, скорость и ударную мощь называют «Крылатым медведем», существенно усилит летно-технические характеристики, в том числе увеличит дальность полёта.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в России создадут гиперзвуковой «летательный аппарат» большой дальности «Анчар-РВ».
Справка «СП»
Ту-95МС –отечественный дальний бомбардировщик. Машина получила имя «Медведь» (Bear) в справочниках НАТО.
Наряду с американским соперником Б-52 является одним из самых старых самолётов, находящихся в эксплуатации.
На сегодняшний день Ту-95МС остаётся единственным в мире ракетоносцем и бомбардировщиком, оснащенным турбовинтовыми силовыми установками.
Новейшее оружие России, новости: В России ведутся разработки нового противолодочного оружия