Названы сроки замены украинских двигателей на Ми-26 

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что украинский двигатель на вертолете Ми-26 заменят на российский в 2023 году.
«Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год», — сказал представитель ОДК, передает РИА «Новости».
По его словам, российский двигатель ПД-12В расширит условия базирования вертолета. Расход топлива машины снизится, ресурс двигателя будет увеличен. Вертолет получит возможность серьезного форсирования мощности.
Сейчас на вертолетах Ми-26 установлены украинские двигатели Д-136 производства «Мотор Сич».
На прошлой неделе созданный для российских ВКС модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет.
В мае глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заяви Самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26 получит новые двигатели уже после 2020 года. Он сообщал, что холдинг модернизирует Ми-26, первым заказчиком станет Минобороны.