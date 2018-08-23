Названы сроки замены украинских двигателей на Ми-26

Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что украинский двигатель на вертолете Ми-26 заменят на российский в 2023 году.

«Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год», — сказал представитель ОДК, передает РИА «Новости»

По его словам, российский двигатель ПД-12В расширит условия базирования вертолета. Расход топлива машины снизится, ресурс двигателя будет увеличен. Вертолет получит возможность серьезного форсирования мощности.

Сейчас на вертолетах Ми-26 установлены украинские двигатели Д-136 производства «Мотор Сич»

На прошлой неделе созданный для российских ВКС модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет.