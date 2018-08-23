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Истребители армии Казахстана примут участие в «Мирной миссии» на Урале
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Истребители армии Казахстана примут участие в «Мирной миссии» на Урале 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пять истребителей вооруженных сил Казахстана примут участие в учениях ШОС.
Два истребителя Су-30СМ, два штурмовика Су-25 и турбовинтовой транспортный самолет С-295 вооруженных сил Казахстана примут участие в учениях антитеррористической направленности, которые пройдут на полигоне Чебаркуль в Челябинской области.
В маневрах примут участие вооруженные силы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2018».
«Летчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Всего в учениях, которые пройдут с 22 по 29 августа 2018 года, примут участие около трех тысяч военнослужащих стран-участников ШОС, при этом будет задействовано более 500 единиц как сухопутной, так и авиационной техники.
Членами Шанхайской организации сотрудничества являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Индия и Пакистан.
Учения «Мирная миссия-2018» проходят раз в два года, последние были в 2016 году на полигоне Эдельвейс в Киргизии.
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