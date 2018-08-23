Истребители армии Казахстана примут участие в «Мирной миссии» на Урале

Пять истребителей вооруженных сил Казахстана примут участие в учениях ШОС

Челябинской области. Два истребителя Су-30СМ, два штурмовика Су-25 и турбовинтовой транспортный самолет С-295 вооруженных сил Казахстана примут участие в учениях антитеррористической направленности, которые пройдут на полигоне Чебаркуль

В маневрах примут участие вооруженные силы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2018».

«Летчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Всего в учениях, которые пройдут с 22 по 29 августа 2018 года, примут участие около трех тысяч военнослужащих стран-участников ШОС, при этом будет задействовано более 500 единиц как сухопутной, так и авиационной техники.

Учения «Мирная миссия-2018» проходят раз в два года, последние были в 2016 году на полигоне Эдельвейс в Киргизии.