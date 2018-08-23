Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с министром обороны Кот-д'Ивуара Хамедом Бакайоко

В ходе встречи состоялись обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

23 августа на полях Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018» состоялась встреча замминистра обороны Российской Федерации генерал— полковника Александра Фомина с министром обороны Кот-д'Ивуара Хамедом Бакайоко.

В ходе встречи состоялись обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений между армиями двух стран.

Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке.