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В Ленинградской области началась проверка общевойскового объединения ЗВО по вопросам антитеррористической деятельности и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
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В Ленинградской области началась проверка общевойскового объединения ЗВО по вопросам антитеррористической деятельности и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание при проведении тренировки будет уделено совершенствованию алгоритма совместной работы с органами управления Росгвардии и МЧС России.
В соответствии с решением исполняющего обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова общевойсковое объединение, дислоцированное в Ленинградской и Псковской областях, проверяется по вопросам антитеррористической деятельности и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.
В ходе проверки управление армии, ряд соединений и воинских частей после получения сигнала выдвинулись в назначенные районы и полигоны на территории Ленинградской области для отработки практических задач.
Штабы объединения, соединений и воинских частей будут проверены по вопросам эффективности функционирования системы управления войсками (силами) с применением инновационных технологий в автоматизированных системах оповещения войск. Также будет дана оценка практической возможности технической основы автоматизированной системы управления войсками по передаче большого объема информации.
Особое внимание при проведении тренировки будет уделено совершенствованию алгоритма совместной работы с органами управления Росгвардии и МЧС России, в том числе при ликвидации последствий разрушений объектов энергетики и химически опасного производства.
Проверка проводится с 23 по 31 августа, к ней привлекается около 3 тысяч военнослужащих и более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе до 10 вертолетов и самолетов приданных подразделений армейской и оперативно-тактической авиации.
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