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Российские военные предрекли рост случаев нарушений воздушного пространства
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Российские военные предрекли рост случаев нарушений воздушного пространства 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Замглавы Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-майор Андрей Гончаров заявил, что из-за развития технологий БПЛА в ближайшем будущем возрастет число нарушений в воздушном пространстве.
«Развитие технологий беспилотных авиационных систем в ближайшие годы позволяет ожидать как взрывного роста числа использования такими системами воздушного пространства, так и роста числа связанных с ними нарушений порядка использования воздушного пространства», — цитирует Гончарова ТАСС.
По его словам, дежурные подразделения ПВО российских ВС контролируют воздушное пространство и выявляют нарушителей. Площадь контролируемых территорий превышает 25 млн кв. км, протяженность воздушных трасс составляет более 500 тыс. км. Свыше 150 тыс. км из них являются международными трассами.
«Интенсивность воздушного движения в прошлом году составила более 1,5 млн воздушных судов в год и до 5,5 тыс. полетов в сутки. А ежегодный прирост данной величины прогнозируется в среднем на уровне 12-13%», — отметил генерал.
На прошлой неделе сообщалось, что разведку у границ России провели свыше 20 иностранных летательных аппаратов. Напомним, западные страны активно ведут разведку у российских границ.
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