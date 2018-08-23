Российские военные предрекли рост случаев нарушений воздушного пространства

Замглавы Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова генерал-майор Андрей Гончаров заявил, что из-за развития технологий БПЛА в ближайшем будущем возрастет число нарушений в воздушном пространстве.

«Развитие технологий беспилотных авиационных систем в ближайшие годы позволяет ожидать как взрывного роста числа использования такими системами воздушного пространства, так и роста числа связанных с ними нарушений порядка использования воздушного пространства», — цитирует Гончарова ТАСС

По его словам, дежурные подразделения ПВО российских ВС контролируют воздушное пространство и выявляют нарушителей. Площадь контролируемых территорий превышает 25 млн кв. км, протяженность воздушных трасс составляет более 500 тыс. км. Свыше 150 тыс. км из них являются международными трассами.

«Интенсивность воздушного движения в прошлом году составила более 1,5 млн воздушных судов в год и до 5,5 тыс. полетов в сутки. А ежегодный прирост данной величины прогнозируется в среднем на уровне 12-13%», — отметил генерал.