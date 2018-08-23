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В рамках проверки боеготовности Приморское соединение ВДВ отработало десантирование личного состава и техники на береговой полигон ТОФ
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В рамках проверки боеготовности Приморское соединение ВДВ отработало десантирование личного состава и техники на береговой полигон ТОФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения.
В рамках внезапной проверки боеготовности, на двух полигонах в Приморском крае подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады приступили к проведению тактического учения.
Учение проводится в условиях применения условным противником многочисленных диверсионно-разведывательных групп.
Сегодня в районе морского десантного полигона Бамбурово Тихоокеанского флота (площадка приземления Славянка) проведено десантирование личного состава десантно-штурмового подразделения бригады. Высадка воздушного десанта осуществлялась с семи военно-транспортных самолётов Ил-76. В ней было задействовано порядка 130 военнослужащих и 6 боевых машин десанта БМД-2.
В ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения.
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