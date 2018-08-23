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БМП-3 может вести бой в качестве легкого танка — разработчик
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БМП-3 может вести бой в качестве легкого танка — разработчик 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вооружение боевой машины пехоты включает 100-мм орудие и автоматическую пушку 2А72.
Вооружение и броневая защита боевой машины пехоты БМП-3 позволяет использовать ее в качестве легкого танка, что во многом объясняет интерес к ней со стороны иностранных заказчиков.
«Во-первых, машина способна самостоятельно преодолевать водные преграды. Во-вторых, эта машина дешевле, чем зарубежные аналоги. И немаловажно это комплекс вооружения, который установлен на БМП-3. Многие страны мира используют эти бронемашины в качестве легкого танка», — сказал главный конструктор ОАО «СКБМ» Сергей Абдулов в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018».
По словам разработчиков, помимо стран Юго-Восточной Азии, БМП-3 интересуются в Индии, Арабских Эмиратах.
Ранее сообщалось, что БМП-3 будет оборудована новым боевым модулем АУ 220М, который представляет собой огневую точку, имеющую улучшенные боевые характеристики. Предназначение — борьба с наземными и воздушными целями. АУ-220М имеет повышенную точность стрельбы, усиленные проникающие способности и запреградное действие боеприпаса калибра 57 мм.
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