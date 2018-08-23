«Вас заметили, выходите!»: в Самаре испытали беспилотники, способные отправлять эсэмэски 

18-килограммовая машина на плечах крепкого бойца-миротворца
В Самарской области более 2500 тысяч силовиков Центрального военного округа подняли по тревоге. Они устремились на Рощинский полигон для проведения учений, в процессе которых отработали боевые действия. Все бригады находились в полной готовности. Защитники отечества использовали на учениях около 400 единиц техники, в том числе «умные» беспилотники.
Небольшой самолет — друг самарских силовиков
В поле военные испытали новые беспилотники «Леер-3». Они способны «думать», отправлять врагу эсэмэски и летать до 10 часов, прикрывая тяжелую военную технику.
Военные готовы носить его на руках
Миротворцы развернули в поле передвижной штаб
И начали укрывать его от глаз врага
Теперь нас точно никто не заметит!
Бойцы миротворческой бригады запустили беспилотники в небо для наведения порядка в зоне условного конфликта двух враждующих сторон.
Инженеры установили взлетную полосу-катапульту
Последние приготовления перед стартом
Эта техника способна вывести из строя дистанционные взрывчатые устройства и средства связи вооруженных формирований.
Беспилотник ушел на разведку
Полет нормальный!
Продолжительность полета составляет до 10 часов. При этом беспилотники могут отправлять эсэмэски на телефоны противников и союзников. Такая опция доступна благодаря модулю, который вшит под металлический корпус.
Техникой управляют из передвижного штаба
Всю информацию о полете и объекте исследования можно отследить на мониторах
— Миротворцы справились с поставленной задачей благодаря «умным» беспилотникам. Военные определили вражеские информационные вышки и передатчики помех. Это позволило миротворцам не прибегать к помощи инженерной разведки и выиграть драгоценное время, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Под прикрытием беспилотников в зоне условных боевых действий появились БТРы
Тяжелые машины замаскировали сеном и вениками
Так могут только «Нива», УАЗ и русские военные
Пулеметчики прикрывали БТРы из засады
В это время экипаж заряжал снаряды
Огонь на поражение
Командир миротворческой бригады остался доволен первой частью учебных испытаний.
— Я оцениваю первый этап не ниже хорошо. Подразделение вышло в район условных боевых действий в указанное время, без срывов, — доложил Константин Нечаев.
Гильзы разлетались во все стороны
Во время учений ни одна божья коровка не пострадала