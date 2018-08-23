Винтокрыл для ВДВ покажет миру новый способ десантирования

Разработка силами КБ Миля винтокрылого летательного аппарата для нужд ВДВ является правильным решением и соответствует актуальным нуждам данного рода войск — считает военный эксперт Алексей Леонков

Россия делает ставку на винтокрылы

Отметим, что появилась информация о том, что КБ Миля получило государственное задание на разработку летательного аппарата для нужд ВДВ. Данная машина будет создаваться по винтокрыльной схеме, а первый образец планируется получить в 2026 году.

Что касается винтокрыла, то он отличается от стандартного вертолета тем, что его несущие винты работают на режимах взлета, висения и посадки. При этом, в рамках горизонтального полета скорость летательного аппарата обеспечивается за счет крыла, а также независимого от несущей установки воздушного винта, что и дает ему целый ряд летных и скоростных преимуществ.

Например, данная схема в отечественном вертолетостроении является способом по выходу за те скоростные лимиты, которые сегодня существуют в рамках вертолетной техники классического типа. В США в последние годы пытаются развивать схему конвертоплана, но опытные образцы показали, что в итоге пока получается аппарат с плохими вертолетными и самолетными качествами.

«Такое средство России необходимо, потому что существует технология беспарашютного десантирования, когда десантники или бойцы спецназа высаживаются на местности без использования специальных средств», — констатирует Леонков.

Основное требование ВДВ заключается в технике десантирования

Как замечает эксперт, для этого используются вертолеты со специальным оборудованием — это могут быть, как штатные единицы типа Ми-8АМТШ, так и перспективный вертолетный комплекс, известный, как Ми-38, имеющий совсем другие характеристики.

«Этот вертолет гораздо более скоростной, чем традиционные наши образцы вертолетной техники. Именно этот вертолет сегодня ждут воздушно-десантные войска, а также силы специального назначения», — резюмирует Леонков.

Заметим, что Ми-38 является проектом еще советских времен, причем эта машина начала разрабатываться в 1981 году, а ее первый публичный показ был произведен на авиасалоне в Ле Бурже в 1989 году. И только в 2018 году этот вертолет был запущен в серию на заводе в Казани

«Применение такой схемы десантирования, которая будет развиваться на Ми-38 и на перспективном винтокрыле, является оправданной, что и показал опыт боевых действий в Сирии . Ведь там силы ССО постоянно высаживались в тылу противника, где они после этого вели свою работу против так называемых бармалеев», — заключает Леонков.

Здесь использован боевой опыт, полученный в Сирии

Данное обстоятельство показывает, что важность скрытного, оперативного и эффективного десантирования будет в ближайшие годы только расти, что и отражается на актуальных направлениях развития нашей вертолетной техники.

«Вертолетная техника является важнейшей для проведения подобных операций, поэтому неудивительно, что именно на основе военного опыта в Сирии и были сделаны последние наметки по перспективным вертолетам», — констатирует Леонков.

По словам Алексея Петровича, именно на основании военного опыта, полученного в Сирии, КБ Миля и будет делать винтокрыл для проведения десантных операций. И это правильно, поскольку в Сирии наши вооруженные силы получили полезный опыт, если не современной войны, то, по крайней мере, использования сил специального назначения в максимально сложных условиях.

Кроме того, вызывает интерес ремарка о том, что в рамках данного проекта будет разрабатываться не просто летательный аппарат, а воздушная бронемашина десанта. Если это не игра слов, то здесь идет прямой намек на изначальную концепцию Ми-24.

Концепция летающей бронемашины не ушла в историю

Ведь этот ударный вертолет в первом своем варианте предполагал и десантные функции. При этом, даже в его современных версиях типа Ми-35 сохранился отсек для транспортировки бойцов, но в Российской армии это его качество больше не используется.

Просто еще опыт Афганистана показал, что использование Ми-24, как вертолета двойного назначения, ведет к ухудшению боевых качеств данной машины. Это напрямую сказалось и на боезапасе вертолета, а также на его скоростных характеристиках.

Все здесь упирается в ограниченные возможности двигателей, в результате чего, Ми-24 с людьми приходилось взлетать не, как вертолету вертикально, а «по-самолетному». Именно поэтому функции десанта сегодня выполняет только платформа Ми-8.

«Действительно, одна из концепций Ми-24 предполагала ударное и транспортное использование данного вертолета, но это наткнулось на объективную военную целесообразность. Например, для высадки диверсионно-разведывательной группы возможности Ми-24 не подходят, поэтому и была сделана ставка на специализированные вертолеты», — резюмирует Леонков.

Впрочем, можно вспомнить проект Ми-8АМТШ, который успешно сочетает эти качества, но ведь он изначально создан не на базе ударного вертолета, а военно-транспортного, и именно это позволило в итоге получить позитивный результат.

«Судя по всему, данная концепция продолжит развивается в рамках Ми-38, который по своим характеристикам будет превосходить Ми-8АМТШ, и в рамках перспективного винтокрыла», — заключает Леонков.

В то же время, главным преимуществом винтокрыла над Ми-8 и Ми-38 будет скорость, поскольку подобная концепция в первую очередь позволяет увеличить именно скоростные характеристики летательного аппарата.