Подписан первый контракт на поставку ВВС России истребителей МиГ-35. Но есть один нюанс

Контракт на поставку новейших истребителей МиГ-35 был одной из главных интриг, если говорить о закупках для нужд Минобороны . В разное время самолет видели конкурентом Су-35С или же его «напарником». Сам проект оказался на волосок от гибели, когда стало очевидно, что зарубежные заказчики не заинтересованы в самолете, несмотря на его инновационность (по российским меркам, разумеется).

Спасителем истребителя начали видеть российское Минобороны. К моменту доведения самолета до ума в ВВС уже успели поставить большое количество новых и модернизированных истребителей марки «Су», принадлежащих к тому же поколению, что и МиГ-35. В таких условиях закупки этой машины явно не способствовали унификации, хотя в советских ВВС более легкие МиГ-29 соседствовали с тяжелыми Су-27.

Наконец, 22 августа 2018 года на проходящем в Кубинке форуме «Армия-2018» военное ведомство все же подписало контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку ВВС России шести одноместных истребителей МиГ-35 и двухместных МиГ-35УБ. Срок исполнения контракта — с 2018 по 2023 год. Как отмечает авторитетный военно-технический блог bmpd, эти самолеты, возможно, предназначаются демонстрационно-пилотажной группе «Стрижи». Сейчас, согласно сведениям из открытых источников, в ее распоряжении находятся шесть истребителей МиГ-29.

МиГ-35 / ©russianplanes

Блог bmpd напоминает, что ранее Государственная программа вооружений на 2011-2020 годы предполагала закупку для ВВС России 37 серийных истребителей МиГ-35С, однако в дальнейшем это число неоднократно корректировали в сторону уменьшения количества закупаемых машин. Сейчас почти нет сомнений, что Минобороны не слишком заинтересовано в новом самолете и будет закупать МиГ крупными партиями лишь в том случае, если приобретение аналогов будет по какой-то причине невозможным (что представить себе достаточно тяжело).

©РИА Новости

МиГ-35 ранее участвовал в индийском тендере MMRCA, однако выбыл задолго до финала. В качестве причин называли неудовлетворительную работу радиолокационной станции, а также проблемы с двигателем РД-33МК.

Ранее, напомним, истребитель пятого поколения Су-57 снабдили прицельным контейнером 101КС-Н, повышающим возможности самолета по выявлению наземных целей.