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Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады, на вооружении которой стоят ОТРК «Искандер-М»
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Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады, на вооружении которой стоят ОТРК «Искандер-М» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты ОТРК произведут погрузку боеприпасов, выполнят электронные пуски по критически важным объектам условного противника, затем будет отработана скрытная передислокация в целях ухода от ответного удара.
В Оренбургской области на полигоне Тоцкое началось тактическое учение ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Маневры проходят в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа.
На полигоне развернуты командные пункты. Для организации связи задействованы современные мобильные комплексы связи «Редут-2УС».
Для прикрытие позиций ОТРК «Искандер-М» от ударов авиации и крылатых ракет условного противника расчеты комплекса РЭБ «Красуха» осуществляют радиоподавление каналов управления и связи летательных аппаратов.
В ходе учения военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Расчеты комплексов «Искандер-М» произведут погрузку боеприпасов, выполнят несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника.
После каждого учебного пуска будет отработана скрытная передислокация в целях ухода от ответного удара.
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