Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады, на вооружении которой стоят ОТРК «Искандер-М»

Расчеты ОТРК произведут погрузку боеприпасов, выполнят электронные пуски по критически важным объектам условного противника, затем будет отработана скрытная передислокация в целях ухода от ответного удара.

Оренбургской области на полигоне Тоцкое началось тактическое учение ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Маневры проходят в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа.

На полигоне развернуты командные пункты. Для организации связи задействованы современные мобильные комплексы связи «Редут-2УС».

Для прикрытие позиций ОТРК «Искандер-М» от ударов авиации и крылатых ракет условного противника расчеты комплекса РЭБ «Красуха» осуществляют радиоподавление каналов управления и связи летательных аппаратов.

В ходе учения военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Расчеты комплексов «Искандер-М» произведут погрузку боеприпасов, выполнят несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника.

После каждого учебного пуска будет отработана скрытная передислокация в целях ухода от ответного удара.