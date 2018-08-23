Российский концерн ВКО «Алмаз — Антей» и Минобороны Белоруссии заключили контракт на поставку ведомству трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2» в стационарном исполнении, сообщает пресс-служба компании.
«Подписанный документ станет важной вехой во внешнеторговой деятельности АО Концерн ВКО «Алмаз — Антей»: по линии военно-технического сотрудничества ТРЛК «Сопка-2» будет поставляться за рубеж впервые», — сообщили в компании.
Контракт подписан в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», проходящего в подмосковной Кубинке. Со стороны белорусского военного ведомства документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от «Алмаз — Антея» — заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.