«Алмаз — Антей» впервые поставит за рубеж радиолокационный комплекс «Сопка-2»

«Подписанный документ станет важной вехой во внешнеторговой деятельности АО Концерн ВКО «Алмаз — Антей»: по линии военно-технического сотрудничества ТРЛК «Сопка-2» будет поставляться за рубеж впервые», — сообщили в компании.