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«Алмаз — Антей» впервые поставит за рубеж радиолокационный комплекс «Сопка-2»
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«Алмаз — Антей» впервые поставит за рубеж радиолокационный комплекс «Сопка-2» 

Rambler News Service 44 минуты назад
Российский концерн ВКО «Алмаз — Антей» и Минобороны Белоруссии заключили контракт на поставку ведомству трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2» в стационарном исполнении, сообщает пресс-служба компании.
«Подписанный документ станет важной вехой во внешнеторговой деятельности АО Концерн ВКО «Алмаз — Антей»: по линии военно-технического сотрудничества ТРЛК «Сопка-2» будет поставляться за рубеж впервые», — сообщили в компании.
Контракт подписан в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», проходящего в подмосковной Кубинке. Со стороны белорусского военного ведомства документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от «Алмаз — Антея» — заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
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