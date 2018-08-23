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На Тоцком полигоне проходят тактические учения с «Искандерами»
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На Тоцком полигоне проходят тактические учения с «Искандерами» 

АиФ-Оренбург 44 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
23 августа в Оренбургской области проходят тактические учения ракетной бригады.
На Тоцком полигоне военнослужащие с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожают условного врага. Учения проходят в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа. Военные отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций, сообщает пресс-служба ЦВО.
Внезапная проверка боеготовности проходит с 20 по 25 августа по решению президента перед началом масштабных учений «Восток-2018».
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