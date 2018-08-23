Летчики морской авиации ТОФ в рамках проверки боеготовности войск ВВО отработали вывод сил из-под удара

Во время выполнения задач совершенствовался алгоритм действий летчиков по вводным, контролировались оперативность и слаженность выполнения всех элементов вывода сил, соблюдение установленных нормативов, а также скрытность проведения мероприятий.

В рамках проверки боеготовности войск Восточного военного округа (ВВО) в Приморье лётчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи вывода сил из-под удара условного противника.

По замыслу учения, не исключалась возможность нанесения противником массированных ударов по инфраструктуре ряда военных аэродромов.

С целью упредить удары и их возможные последствия, в воздух по тревоге были подняты истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты Ил-38 противолодочной авиации, которые осуществили вылеты в районы несения боевого дежурства. Часть самолетов была экстренно перебазирована на запасные аэродромы.

Во время выполнения задач совершенствовался алгоритм действий летчиков по вводным, контролировались оперативность и слаженность выполнения всех элементов вывода сил, соблюдение установленных нормативов, а также скрытность проведения мероприятий.