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Летчики морской авиации ТОФ в рамках проверки боеготовности войск ВВО отработали вывод сил из-под удара
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Летчики морской авиации ТОФ в рамках проверки боеготовности войск ВВО отработали вывод сил из-под удара 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время выполнения задач совершенствовался алгоритм действий летчиков по вводным, контролировались оперативность и слаженность выполнения всех элементов вывода сил, соблюдение установленных нормативов, а также скрытность проведения мероприятий.
В рамках проверки боеготовности войск Восточного военного округа (ВВО) в Приморье лётчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи вывода сил из-под удара условного противника.
По замыслу учения, не исключалась возможность нанесения противником массированных ударов по инфраструктуре ряда военных аэродромов.
С целью упредить удары и их возможные последствия, в воздух по тревоге были подняты истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты Ил-38 противолодочной авиации, которые осуществили вылеты в районы несения боевого дежурства. Часть самолетов была экстренно перебазирована на запасные аэродромы.
Во время выполнения задач совершенствовался алгоритм действий летчиков по вводным, контролировались оперативность и слаженность выполнения всех элементов вывода сил, соблюдение установленных нормативов, а также скрытность проведения мероприятий.
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