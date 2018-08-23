Филиал тульского КБП готовит для военных 22 новых образца стрелкового оружия и боеприпасов

КУБИНКА / Московская область /, 23 августа. / ТАСС /. ЦКИБ СОО (филиал тульского «Конструкторского бюро приборостроения», КБП) разрабатывает 22 новые модели стрелкового оружия и боеприпасов для российских военных, опытная эксплуатация ряда образцов в войсках начнется уже в 2018-2019 годах. Об этом сообщил в четверг ТАСС на форуме «Армия-2018» директор предприятия Алексей Сорокин.

" [На предприятии] 34 ОКР [опытно-конструкторские работы] идут, из них 12 — гражданские, 22 — боевые и боеприпасы

Это новые платформы, разработанные с нуля, имеют оригинальные конструкторские решения, очень высокую точность стрельбы

Опытная эксплуатация в войсках запланирована по ряду образцов в этом году, что-то — в следующем году. Какие — не могу назвать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о пистолетах, автоматах, пулеметах, гранатометах и гранатах, снайперских винтовках. «Весь спектр вооружения», — пояснил Сорокин.