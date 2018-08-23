Минобороны подписало контракт на закупку бронированных «Тайфунов»

Министерство обороны России подписало контракт на поставку почти 60 бронеавтомобилей «Тайфун». Контракт заключили в рамках Международного форума «Армия-2018».

Как прокомментировал заместитель министра обороны Алексей Криворучко после подписания 31 контракта с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 130 миллиардов рублей, это в том числе и боевые бронированные машины различного предназначения. Многие образцы нового вооружения уже опробованы в боевых условиях. Речь идет и о бронеавтомобиле «Тайфун». Эти универсальные машины прошли через боевые испытания в Сирии

Главный конструктор компании-разработчика Игорь Зарахович добавил «Звезде», что компания считает самой главной задачей при разработке создание условий для сохранения жизни экипажу. Поэтому автомобиль может выдержать мощный взрыв, и военнослужащие внутри «Тайфуна» не пострадают.

По словам главного конструктора компании-разработчика, порядка 20 модификаций можно сделать, используя бронемашину как базовое шасси. Это минометные и противотанковые комплексы, самоходные зенитные ракетные комплексы. А еще можно применять машину а качестве командного, медицинского и пункта связи. «Мы можем, используя эту машину, удовлетворить практически все требования потенциального заказчика», — отметил Игорь Зарахович.