Подразделения связи Черноморского флота приступили к установке связи с кораблями и авиацией в ходе учений в Крыму

Связисты отрабатывают нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.

Крыму подразделения связи из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начали проведение активной фазы учения в соответствии с планом полевого выхода на полигонах боевой подготовки Ангарский и Старый Крым.

В ходе тактико-специального учения связисты отрабатывают нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.

Основной задачей учения является отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

К учению привлечено более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники подразделений связи из состава армейского корпуса Черноморского флота.

Полевой выход проводится в рамках полевого выхода частей и подразделений связи Южного военного округа под общим руководством начальника связи военного округа.