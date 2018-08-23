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Подразделения связи Черноморского флота приступили к установке связи с кораблями и авиацией в ходе учений в Крыму
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Подразделения связи Черноморского флота приступили к установке связи с кораблями и авиацией в ходе учений в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Связисты отрабатывают нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.
В Крыму подразделения связи из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) начали проведение активной фазы учения в соответствии с планом полевого выхода на полигонах боевой подготовки Ангарский и Старый Крым.
В ходе тактико-специального учения связисты отрабатывают нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи.
Основной задачей учения является отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.
К учению привлечено более 300 военнослужащих и порядка 60 единиц вооружения и специальной техники подразделений связи из состава армейского корпуса Черноморского флота.
Полевой выход проводится в рамках полевого выхода частей и подразделений связи Южного военного округа под общим руководством начальника связи военного округа.
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