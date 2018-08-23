Серийное производство новой модификации Ми-8 планируют начать в 2020 году

Прототип вертолета представлен на закрытой экспозиции форума «Армия-2018».

"В инициативном порядке ПАО «Вертолеты России» ведет работы по созданию нового десантного вертолета на базе Ми-8АМТШ — Ми-8АМТШ-ВН. На базе всем известного вертолета, который очень хорошо зарекомендовал себя в Сирии , создается две машины. Первая модификация предназначена для повышения транспортер-десантной составляющей ВДВ", — сказал Романенко в ходе круглого стола.

Второй вариант — Ми-8АМТШ-ВН — получит больше вооружений, эта машина предназначена для огневой поддержки десантников.

По словам топ-менеджера, серийное производство машины в легкой модификации планируется начать на Улан-удэнском вертолетном заводе в 2020 году, тяжелой версии — в первой половине 2021 года.

Как отметил модератор круглого стола, в рамках тактических учений «Восток-2018» планируется задействовать Ульяновскую бригаду ВДВ, которая проведет эксперимент" по применению десантных вертолетов, по итогам которого руководство Воздушно-десантных войск уточнят требования к новой машине.