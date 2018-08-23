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В Курске прошёл масштабный парад к 75-летию Победы на Огненной дуге
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В Курске прошёл масштабный парад к 75-летию Победы на Огненной дуге 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
На мемориальном комплексе «Курская дуга» в механизированной колонне прошли 78 единиц военной техники
Как сообщается, парад принимал командующий общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Андрей Иванаев. Военным смотром руководил командир 448-й ракетной бригады полковник Дмитрий Мартынов. Открыл мероприятие проход знаменных групп с государственным флагом Российской Федерации, а также и знаменем Победы.
Войска Курского гарнизона подразделения Западного военного округа и 20-й общевойсковой армии прошагали единым строем, во главе колонны были коробки военнослужащих в форме образца 1945 года. Прохождение пеших колонн начала рота почётного караула Преображенского полка.
В общей сложности в параде участвовали более 1,5 тыс. военных Западного военного округа из Москвы, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской и Смоленской областей.
В параде приняли участие также юнармейцы — воспитанники Курской бригады РХБЗ (радиоактивной, химической и биологической защиты). После завершения парада гости и жители города смогли ознакомиться с выставкой современных образцов военной техники.
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