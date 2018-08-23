У курсантов первого курса Военной академии МТО начался полевой выход

На базе обеспечения учебного процесса в Ленинградской области будущие офицеры на практике применят полученные базовые знания по ряду военных дисциплин.

Сегодня у курсантов Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) набора текущего года, проходящих курс общевойсковой подготовки на базе обеспечения учебного процесса в п. Приветнинское в Ленинградской области, начался заключительный этап — полевой выход, в ходе которого курсанты на практике смогут применить полученные базовые знания по ряду военных дисциплин.

Курс общевойсковой подготовки для курсантов начался сразу после их зачисления в академию. Офицеры-преподаватели проводили с ними теоретические и практические занятия по инженерной, тактико-специальной и огневой подготовке, РХБ защите и другим разделам военной науки.

На протяжении всего полевого выхода курсантам предстоит на практике отработать и закрепить полученные знания. Традиционно завершающим этапом полевого выхода станет марш-бросок на три километра в боевой выкладке.

После чего, 26 августа состоится торжественная церемония приведения к военной присяге курсантов первого курса Военной академии материально-технического обеспечения, Военного института (инженерно-технического) и Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений). Будущие специалисты системы МТО получат востребованные технические, инженерные, строительные, транспортные и другие специальности. Также Военную присягу примут более 30 операторов научной роты академии.