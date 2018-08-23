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КРЭТ вместе с технополисом «Эра» будет вести военные разработки
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КРЭТ вместе с технополисом «Эра» будет вести военные разработки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) будет вместе с технополисом «Эра» разрабатывать технологии и проводить эксперименты для военных, соответствующее соглашение подписали врио начальника технополиса Олег Васильченко и первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев на форуме «Армия-2018», сообщили журналистам в четверг в пресс-службе концерна.
"Соглашение, которое мы подписали сегодня с коллегами из военного технополиса «Эра», поможет организовать наше сотрудничество с научно-техническими подразделениями министерства обороны России и достичь эффекта синергии в важных для всех нас направлениях", — приводит пресс-служба слова Зверева.
При этом КРЭТ ожидает со стороны военного ведомства получить не только исходные материалы, но и проекты технических заданий на новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «В результате, мы вместе сможем реально продвинуться во многих перспективных направлениях», — отмечает Зверев.
Кроме того, соглашение подразумевает организацию взаимодействия по инновационным проектам с органами военного управления, видами и родами войск ВС РФ, проведение испытаний прототипов инновационной продукции на полигонно-испытательных базах министерства обороны, а также привлечение операторов научных рот к участию в проектах.
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