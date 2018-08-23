КРЭТ вместе с технополисом «Эра» будет вести военные разработки

"Соглашение, которое мы подписали сегодня с коллегами из военного технополиса «Эра», поможет организовать наше сотрудничество с научно-техническими подразделениями министерства обороны России и достичь эффекта синергии в важных для всех нас направлениях", — приводит пресс-служба слова Зверева.

При этом КРЭТ ожидает со стороны военного ведомства получить не только исходные материалы, но и проекты технических заданий на новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «В результате, мы вместе сможем реально продвинуться во многих перспективных направлениях», — отмечает Зверев.