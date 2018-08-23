Россия создаст противотанковое оружие нового поколения

Холдинг «Высокоточные системы» работает над новым поколением противотанковых ракет.

— Наши предприятия ведут проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения, — рассказал ТАСС на форуме «Армия-2018» представитель холдинга, отвечая на соответствующий вопрос. Сообщить какие-либо подробности разработки он отказался.

Со времен Первой Мировой войны танки остаются являются ключевыми, хорошо защищенными боевыми системами на сухопутном театре военных действий. Соответственно, средства их поражения имеют важное значение. Компактные и мобильные ПТРК опережают по эффективности противотанковую артиллерию и гранатометы.

На текущий момент наиболее современным российским ПТРК является «Корнет», разработанный тульским КБ Приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные системы»). Комплекс поражает тяжелую бронетехнику на расстоянии до 10 километров. По данным из открытых источников, ракета 9М133М-2 способна пробить гомогенную броню толщиной до 1,3 метра за динамической защитой за счет тандемной кумулятивной части. В последних версиях комплекса реализован принцип «выстрелил-забыл».

Опыт боевого применения «Корнетов» в вооруженных конфликтах последнего времени показал, что российские ПТРК одинаково эффективно уничтожают американские, немецкие и израильские танки.