Военные самолеты не портят дорожное полотно, заявил экс-замглавкома ВВС

МОСКВА , 23 авг — РИА Новости . Посадки военных самолетов на автомобильные трассы не сказываются отрицательно на качестве дорожного покрытия, так как для военных учений выбираются специальные заранее подготовленные усиленные участки, заявил РИА Новости бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин

Ранее начштаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ генерал Алексей Кузьменков сообщил, что военные впервые в истории современной России посадили военно-транспортный самолет Ан-26 на трассу в ходе учений под Хабаровском

"Никак не сказывается, усиленные полотна в этих местах, они предусмотрены заранее. Любой самолет на хорошую асфальтированную или бетонированную дорогу сядет спокойно. Вес позволяет", — сказал Антошкин.

При этом он отметил, что не слышал о том, чтобы военно-транспортные самолеты российских ВС вообще когда-либо сажали на трассу. Эксперт также напомнил, как советский летчик Александр Покрышкин впервые в истории страны посадил истребитель на немецкий автобан в ходе Великой Отечественной войны.

По словам эксперта, при хороших погодных условиях и если позволяет ширина трассы, посадить самолет на автомобильное шоссе не представляет для опытных пилотов особой трудности.