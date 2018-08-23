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Самообучающиеся боевые беспилотники создают в России
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Самообучающиеся боевые беспилотники создают в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для министерства обороны России создаются беспилотинки, которые способны выполнять задачи в том числе и без участия оператора.
Беспилотная система будет способна в случае необходимости самостоятельно находить площадку, защищать информацию, а после этого — отправлять на базу закодированный сигнал о своем местонахождении.
«Министерством обороны активно проводит исследования в направлении самообучающихся систем», — сообщил ВРИО начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюко в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018».
Кордюков подчеркнул, что для министерство обороны уделяет большое внимание высокотехнологической составляющей в создаваемой военной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
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