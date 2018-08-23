Самообучающиеся боевые беспилотники создают в России

Для министерства обороны России создаются беспилотинки, которые способны выполнять задачи в том числе и без участия оператора.

Беспилотная система будет способна в случае необходимости самостоятельно находить площадку, защищать информацию, а после этого — отправлять на базу закодированный сигнал о своем местонахождении.

«Министерством обороны активно проводит исследования в направлении самообучающихся систем», — сообщил ВРИО начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюко в интервью телеканалу «Звезда» в рамках форума «Армия-2018».

Кордюков подчеркнул, что для министерство обороны уделяет большое внимание высокотехнологической составляющей в создаваемой военной техники.