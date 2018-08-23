В РФ создадут разработку для уничтожения танков

Российские специалисты приступили к созданию разработки ракет нового поколения для уничтожения танков. Другой информации о деталях проекта и сроках окончания работ пока нет.

В холдинге «Высокоточные комплексы», проходящего в рамках форума «Армия-2018» заявили, что в настоящее время идёт разработка ракет нового поколения для уничтожения танков, передаёт ТАСС

Серийное производство новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» планируется начать в 2019 году, пояснили в пресс-службе компании «Высокоточные комплексы».