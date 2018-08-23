В Курске прошел парад в честь годовщины сражения 1943 года

КУРСК , 23 августа. / ТАСС /. Военный парад, посвященный 75-летию победы советских войск на Курской дуге, прошел в Курске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Принимал парад командующий общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Андрей Иванаев. Руководил военным смотром командир 448-й ракетной бригады полковник Дмитрий Мартынов . Торжественное прохождение войск открыли знаменные группы с государственным флагом России и знаменем Победы.

Войска Курского гарнизона подразделения Западного военного округа и 20-й общевойсковой армии прошли единым строем, во главе колонны — коробки военнослужащих в форме образца 1945 года. Возглавила прохождение пеших колонн рота почетного караула Преображенского полка. В общей сложности в военном параде приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО из Москвы , Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Нижегородской и Ленинградской областей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, в числе сводного отряда юнармейцев в параде участвовали воспитанники Курской бригады РХБЗ (радиоактивной, химической и биологической защиты). «Они живут на попечении воинской части и сами изъявили желание принять участие в мероприятии. И им дали такую возможность пройти торжественным маршем в ходе парада к 75-летию победы на Курской дуге», — сказали в пресс-службе.

Самый массовый советский танк Второй мировой войны — доставленный из Ленинградской области Т-34-85 — возглавил колонну техники на военном параде в Курске по случаю 75-летия победы на Курской дуге.

"Движущийся по площади танк был выпущен в далеком 1943 году Челябинским тракторным заводом . Этот танк принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны", — сообщили во время парада с трибуны.

В механизированной колонне военного парада представлены 75 единиц техники, впервые участвуют модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и образцы бронетехники на гусеничном ходу — танки Т-34, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Также гости парада увидели единственные в Западном военном округе самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометные комплексы 2С12 «Сани», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» на базе бронеавтомобилей «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха 2. О», «Мурманск», «Красуха 4-С». Замыкает прохождение механизированной колонны оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У».

"Больше этот комплекс не будет проходить на парадах по причине замены его на новую систему вооружения", — сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа, отметив, что посмотреть на военный парад в Курске собрались 17 тыс. зрителей.

В завершение парада на высоте от 150 м, со скоростью до 600 км в час над зрителями пролетели образцы армейской, транспортной и оперативно-тактической авиации — вертолеты Ми-24, Ка-52 и Ми-28, модернизированные истребители МиГ-29СМТ, высотные истребители МиГ-31, завершили авиационный проход истребители поколения 4++.

Поле завершения военного парада гости и жители города ознакомятся с выставкой современных образцов военной техники, стоящей на вооружении Западного военного округа.