Какой уникальный вертолёт собралии в Ростовской области?

Правда, что на Дону собрали уникальный вертолёт?

В воскресенье, 19 августа, в южной столице впервые поднялся в воздух модернизированный вертолёт Ми-26Т2В, аналогов которому ещё не изобрели.

Он провёл в воздухе полчаса и успешно прошёл техническое испытание.

Уникальную машину разработали и собрали на «Роствертоле» специально для Военно-космических сил России

Серийные поставки этих вертолётов с максимальной грузоподъёмностью начнутся, скорее всего, уже в 2019 году, при этом они будут востребованы не только в нашей стране: контракты могут быть заключены со странами Азии, Африки и Ближнего Востока.

Сообщается, что Ми-26Т2В оснащён интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет экипажу работать в воздухе днём и ночью.

Также лётчикам серьёзно снизили нагрузку, теперь они могут летать по заданному маршруту на автопилоте, включая выход на заранее заданную точку и заход на посадку. Сам вертолёт усилен современным бортовым комплексом обороны, и отличается повышенной живучестью.