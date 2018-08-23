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Какой уникальный вертолёт собралии в Ростовской области?
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Какой уникальный вертолёт собралии в Ростовской области? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Правда, что на Дону собрали уникальный вертолёт?
В воскресенье, 19 августа, в южной столице впервые поднялся в воздух модернизированный вертолёт Ми-26Т2В, аналогов которому ещё не изобрели.
Он провёл в воздухе полчаса и успешно прошёл техническое испытание.
Уникальную машину разработали и собрали на «Роствертоле» специально для Военно-космических сил России.
Серийные поставки этих вертолётов с максимальной грузоподъёмностью начнутся, скорее всего, уже в 2019 году, при этом они будут востребованы не только в нашей стране: контракты могут быть заключены со странами Азии, Африки и Ближнего Востока.
Сообщается, что Ми-26Т2В оснащён интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет экипажу работать в воздухе днём и ночью.
Также лётчикам серьёзно снизили нагрузку, теперь они могут летать по заданному маршруту на автопилоте, включая выход на заранее заданную точку и заход на посадку. Сам вертолёт усилен современным бортовым комплексом обороны, и отличается повышенной живучестью.
Новый вариант самого тяжёлого вертолёта в мире покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Московской области, куда на днях Ми-26Т2В отправится самостоятельно.
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