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Выставка «Армия-2018»: от гранаты до БТР
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Выставка «Армия-2018»: от гранаты до БТР 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В Подмосковье начала свою работу крупнейшая выставка оружия и военной техники «Армия-2018». Она проходит в рамках одноимённого форума. В этом году организаторы расстарались и представили на суд благодарных зрителей более 25 тысяч экспонатов.
Среди них боевой робот, экзоскелет, электромотоцикл и множество других новинок. Отдельного внимания заслуживает трофейное оружие, которое забрали российские спецслужбы у боевиков в Сирии. Это беспилотные летательные аппараты, бронетанковое вооружение, взрывные устройства, пулемёты и автоматы террористов.
Для любителей тяжёлой техники во всей красе танк «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Эти образцы российского вооружения впервые представлены без охраны, так что любой желающий может подойти, потрогать, залезть на броню и сделать снимок на память.
Для открытого посещения выставка будет работать с 24 по 26 августа. Место проведения: подмосковный парк «Патриот».
Корреспондент News.ru побывал на открытии и сделал подборку наиболее интересный фотографий.
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