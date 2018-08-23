Выставка «Армия-2018»: от гранаты до БТР

Подмосковье начала свою работу крупнейшая выставка оружия и военной техники «Армия-2018». Она проходит в рамках одноимённого форума. В этом году организаторы расстарались и представили на суд благодарных зрителей более 25 тысяч экспонатов.

Среди них боевой робот, экзоскелет, электромотоцикл и множество других новинок. Отдельного внимания заслуживает трофейное оружие, которое забрали российские спецслужбы у боевиков в Сирии . Это беспилотные летательные аппараты, бронетанковое вооружение, взрывные устройства, пулемёты и автоматы террористов.

Для любителей тяжёлой техники во всей красе танк «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Эти образцы российского вооружения впервые представлены без охраны, так что любой желающий может подойти, потрогать, залезть на броню и сделать снимок на память.

Для открытого посещения выставка будет работать с 24 по 26 августа. Место проведения: подмосковный парк «Патриот».

Корреспондент News.ru побывал на открытии и сделал подборку наиболее интересный фотографий.