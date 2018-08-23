Впервые в новейшей истории России на дорогу приземлился военно-транспортный Ан-26

Посадка самолета на была проведена на специальный участок автомобильной трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.

Уникальную посадку пилоты совершили в рамках больших учений войск материально-технического обеспечения.

В рамках маневров сначала на специальный участок автомобильной трассы Хабаровск Комсомольск-на-Амуре село звено самолетов армейской авиации Су-25. Сразу после посадки аэродромно-инженерные службы приступили к обслуживанию самолетов: специальным шлангом остудили тормоза, которые настолько горячими, что вода чуть ли не закипает.

Следом за штурмовиками приземлился военно-транспортный Ан-26. Уникальную посадку этого самолета на автодорогу российские летчики провели впервые в новейшей истории страны.

Прямо на обочине была развернута вся аэродромная инфраструктура. От налета вражеской авиации небо стерегли зенитно-ракетные комплексы, с воздуха — прикрыли ударные вертолеты. Далее в дело вступили войска материально-технического обеспечения, перед ними стояла задача: заправить Су-25 всем необходимым от топлива до боеприпасов.

«Инженерно-аэродромные подразделения нашего округа этому обучены, мы этими вопросами занимаемся. Потому что динамичность современных условий боевых действий подсказывает необходимость развития именно такой дорожной аэродромной сети», — рассказал замначальника МТО 11 армии ВВС ПВО полковник Владислав Токарев.