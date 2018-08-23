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Киев показал свои «Джавелины»
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Киев показал свои «Джавелины» 

Украина.ру 39 минут назад
Фото: Украина.ру
ВСУ впервые показали полученные весной американские противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»). Это произошло на генеральной репетиции парада ко Дню Независимости Украины 22 августа.
Информацию приводит газета «Факты».
Отметим, что по Крещатику бок о бок маршировали украинские и иностранные военные (британские, грузинские и американские).
После этого были продемонстрированы системы залпового огня «Верба», «Смерч» и «Ураган»; САУ (самоходные артиллерийские установки — ред.) в том числе новая «Богдана»; тактический ракетный комплекс «Точка У», бронеавтомобили «Кугуар», «Козак».
Пристальное внимание зрителей вызвал показ американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые привинтили к бронеавтомобилям «Варта».
Под занавес над зрителями пролетели боевые самолеты.
В 2017 году США одобрили поставку Украине летального оружия, в том числе и компактных Javelin. Администрация предыдущего президента США несмотря на декларируемую поддержку Украины, а также вовлеченность в смену власти в стране в результате Майдана, игнорировала просьбы Киева предоставить данные ПТРК.
Ранее американское оборонное ведомство выделило почти 308 млн на производство ракет. Предполагается, что западные инструкторы обучают украинских военных обращению с ними.
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