Мотострелки ВВО провели учебные стрельбы системами «Град»

ХАБАРОВСК , 25 авг — РИА Новости . Мотострелки на полигоне под Хабаровском в рамках проверки боеготовности войск провели учебные стрельбы системами «Град» и установками «Гвоздика» в ночных условиях, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ходе учения на полигоне под Хабаровском мотострелки отработали задачи по оборудованию ложных позиций, ведению маневренной обороны, вводу в бой резервных подразделений и другие вводные, выполнили упражнения контрольных стрельб в ночных условиях из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», зенитных самоходных установок «Шилка», стрелкового вооружения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в учениях задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники.