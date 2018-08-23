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Десантирование личного состава и техники на полигон ТОФ: кадры внезапной проверки ВВО
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Десантирование личного состава и техники на полигон ТОФ: кадры внезапной проверки ВВО 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Высадка воздушного десанта велась с семи военно-транспортных самолетов Ил-76.
В рамках внезапной проверки боеготовности, проходящей в Восточном военном округе, военные соединения ВДВ, которое дислоцировано в Приморье, проводят командно-штабные учения сразу на двух полигонах. Военнослужащие отрабатывают действия в условиях применения «противником» диверсионно-разведывательных групп.
В районе морского полигона Тихоокеанского флота было проведено десантирование личного состава. Высадка воздушного десанта велась с семи военно-транспортных самолетов Ил-76. В ней было задействовано около 130 военных и шесть боевых машин десанта БМД-2.
Также на учениях десантники отработают действия по занятию и построению рубежей обороны участка морского побережья с этапом боевой стрельбы.
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