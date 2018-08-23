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В Раде уверены, что грохот украинской бронетехники потрясет Кремль
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В Раде уверены, что грохот украинской бронетехники потрясет Кремль 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Марш украинских военных и грохот бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле. Так депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Олег Барна прокомментировал инцидент с танком на генеральной репетиции парада ко Дню независимости в Киеве.
Ехавший на военный парад танк заглох на перекрестке улиц Черновола и Маршала Рыбалко в центре украинской столицы, напоминает РИА Новости. Танк Т-64 время от времени пытался безуспешно пытался запустить двигатель, но из этих попыток ничего кроме дыма не получалось. Через два часа за танком прибыл армейский тягач, эвакуировавший потерявшую ход гордость украинской армии.
"Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии, — уверен украинский народный депутат Олег Барна. — Танки отыгрывают далеко не первую роль. Преимущество отдается дальнобойной артиллерии, системам ПВО и авиации".
"Не ошибается тот, кто ничего не делает", — подчеркнул депутат Рады Олег Барна.
Заглохнувший украинский танк, который по своим характеристикам превосходит перспективную русскую «Армату», по словам депутата, это всего лишь нелепейшая ситуация и технический момент.
На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа "Укроборонпром" намерен презентовать ряд новинок. Среди них комплекс радиолокационной разведки и комплекс автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом.
А подготовка к параду ранее была отмечена еще одним происшествием. Установка зенитно-ракетного комплекса «Бук» на повороте не вписалась в безопасную траекторию и нанесла удар по украинской экономике — врезалась в здание киевского бизнес-центра.
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