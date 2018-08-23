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Впервые в истории России военно-транспортный самолёт приземлился на шоссе
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Впервые в истории России военно-транспортный самолёт приземлился на шоссе 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Под Хабаровском военно-транспортный самолёт Ан-26 приземлился на автотрассу, заявил начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооружённых Сил России генерал Алексей Кузьменков.
«В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России ещё не выполнялся. Это говорит о профессионализме лётчиков», — цитирует РИА Новости Кузьменкова.
По его словам, все задействованные в учениях лётчики имеют серьёзную практику, полученную во время боевых действий в Сирии.
Посадка Ан-26, а также четырёх штурмовиков Су-25СМ прошла в четверг, 23 августа, на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в рамках специальных учений МТО, которые проходят в ВВО с 20 по 25 августа.
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