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Стало известно, чьи «иностранные легионы» будут топтать украинскую землю в день независимости
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Стало известно, чьи «иностранные легионы» будут топтать украинскую землю в день независимости 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет 23 августа «Интерфакс-Украина», сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
«Сегодня на майдане также прошагали парадные расчеты восьми иностранных подразделений из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши а также, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг»», — цитирует агентство заявление министра обороны Украины.
Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, Которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.
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