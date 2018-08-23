Стало известно, чьи «иностранные легионы» будут топтать украинскую землю в день независимости

США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Латвии, «Сегодня на майдане также прошагали парадные расчеты восьми иностранных подразделений из Великобритании Молдовы и знаменные группы из Грузии Дании , Польши а также, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг»», — цитирует агентство заявление министра обороны Украины.

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, Которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.