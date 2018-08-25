Военные скрыли в тумане комплексы «Искандер-М» на учениях под Оренбургом 

ТАСС, 25 августа. Подразделения аэрозольной маскировки второй общевойсковой армии скрыли под дымовой завесой боевые позиции нескольких пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Учения проходят в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа, говорится в сообщении пресс-службы округа.
"После получения сигнала о воздушном нападении специалистами радиационной, химической и биологической защиты была применена оптическая и инфракрасная маскировка. Для этого использовались термодымовые машины «ТДА-2М», позволяющие создать сплошную аэрозольную завесу длиной более километра и поддерживать режим защиты от средств разведки от четырех до восьми часов", — отмечается в сообщении.
Под прикрытием дымовой завесы расчеты комплексов «Искандер-М» отработали практические задачи по смене стартовых позиций.
Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток — 2018».