Военные скрыли в тумане комплексы «Искандер-М» на учениях под Оренбургом

ТАСС , 25 августа. Подразделения аэрозольной маскировки второй общевойсковой армии скрыли под дымовой завесой боевые позиции нескольких пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области . Учения проходят в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа, говорится в сообщении пресс-службы округа.

"После получения сигнала о воздушном нападении специалистами радиационной, химической и биологической защиты была применена оптическая и инфракрасная маскировка. Для этого использовались термодымовые машины «ТДА-2М», позволяющие создать сплошную аэрозольную завесу длиной более километра и поддерживать режим защиты от средств разведки от четырех до восьми часов", — отмечается в сообщении.

Под прикрытием дымовой завесы расчеты комплексов «Искандер-М» отработали практические задачи по смене стартовых позиций.