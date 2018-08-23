Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады на «Искандерах»

САМАРА , 2З авг — РИА Новости . Тактическое учение ракетной бригады, оснащенной комплексами «Искандер-М», началось под Оренбургом в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.

"Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Маневры проходят на Тоцком полигоне в Оренбургской области в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учения военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Расчетам комплексов «Искандер-М» предстоит совершить погрузку боеприпасов, выполнить электронные пуски по целям условного противника.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что более 4 тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области были подняты по тревоге в местах постоянной дислокации и совершили марши в районы сосредоточения.

Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров «Восток-2018». Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка продлится до 25 августа.