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Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады на «Искандерах»
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Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады на «Искандерах» 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 2З авг — РИА Новости. Тактическое учение ракетной бригады, оснащенной комплексами «Искандер-М», началось под Оренбургом в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.
"Под Оренбургом началось тактическое учение ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». Маневры проходят на Тоцком полигоне в Оренбургской области в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе учения военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Расчетам комплексов «Искандер-М» предстоит совершить погрузку боеприпасов, выполнить электронные пуски по целям условного противника.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что более 4 тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области были подняты по тревоге в местах постоянной дислокации и совершили марши в районы сосредоточения.
Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров «Восток-2018». Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка продлится до 25 августа.
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