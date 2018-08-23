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Новое поколение ракет для уничтожения танков создается в России
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Новое поколение ракет для уничтожения танков создается в России 

ТАСС 50 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новое поколение ракет для уничтожения танков и другой бронетехники создается в России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в холдинге «Высокоточные комплексы» на военно-техническом форуме «Армия-2018».
"На предприятиях холдингах ведутся проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения", — сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос. Там не уточнили детали проекта и название работ.
На сегодняшний день танк — самая защищенная и живучая машина на поле боя. Современные танки имеют состоящую из слоев разных материалов комбинированную броню, динамическую защиту против кумулятивных боеприпасов, для них создаются комплексы активной защиты, которые могут сбивать летящие в машину ракеты и снаряды. В ходе современных конфликтов танки выдерживали по несколько попаданий из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
"Высокоточные комплексы" ранее разработали ПТРК «Корнет», ракета которого может поражать бронированные цели на дальности до 10 км. По данным открытых источников, боеприпас способен пробить более 1 м однородной брони.
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