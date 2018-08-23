Китайские производители военной техники заинтересовались танком Т-90М

По информации пресс-центра, китайская делегация высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.

Корпорация Norinco представила на «Армии-2018» линейку военных автомобилей, системы залпового огня, автомобили-амфибии и стрелковое оружие.

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