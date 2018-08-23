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Китайские производители военной техники заинтересовались танком Т-90М
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Китайские производители военной техники заинтересовались танком Т-90М 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Китайские производители военной техники заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М, сообщили журналистам в пресс-центре Международного военно-технического форума «Армия-2018».
"Мы впервые выставили свою экспозицию на форуме. Наибольший интерес для нас представляет российская бронетанковая техника, особенно новейшие образцы, такие как танк Т-90М", — процитировали в пресс-центре представителя китайской промышленной корпорации Norinco Чжан Кэюя.
Корпорация Norinco представила на «Армии-2018» линейку военных автомобилей, системы залпового огня, автомобили-амфибии и стрелковое оружие.
По информации пресс-центра, китайская делегация высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.
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