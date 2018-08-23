Под Оренбургом танкисты провели боевые стрельбы из модернизированных Т-72Б3

САМАРА , 23 авг — РИА Новости . Танкисты 2-й общевойсковой армии в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа провели боевые стрельбы из модернизированных танков Т-72Б3 на Тоцком полигоне в Оренбургской области , сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Танковые подразделения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели боевые стрельбы по позициям условного противника на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Стрельбы проводились с ходу из модернизированных танков Т-72Б3… в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, попадание по ним требовало от танкистов мгновенной реакции. Выполнение огневых задач также усложнялось поступлением неожиданных вводных. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, а также по сборке и разборке штатного пулемета.

Отмечается, что результаты стрельб будут учитываться при подведении итогов в летнем периоде обучения.