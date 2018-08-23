Связисты развернули засекреченную сеть для управления войсками на учениях в Поволжье

ТАСС , 23 августа. Связисты второй общевойсковой армии с помощью комплексов «Редут-2УС» и Р-166 развернули засекреченную сеть для управления войсками в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях и Удмуртии в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Подразделения накануне были подняты по тревоге, выполнили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, отработали маскировку, развернули технику и наладили рабочие частоты", — отмечается в сообщении.