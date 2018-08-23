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Связисты развернули засекреченную сеть для управления войсками на учениях в Поволжье
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Связисты развернули засекреченную сеть для управления войсками на учениях в Поволжье 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 августа. Связисты второй общевойсковой армии с помощью комплексов «Редут-2УС» и Р-166 развернули засекреченную сеть для управления войсками в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях и Удмуртии в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.
"Подразделения накануне были подняты по тревоге, выполнили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, отработали маскировку, развернули технику и наладили рабочие частоты", — отмечается в сообщении.
Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. В учениях принимают участие более 1 тыс. связистов второй общевойсковой армии в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Республике Удмуртия.
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