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«Умные» беспилотники применили на учениях миротворцев под Самарой
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«Умные» беспилотники применили на учениях миротворцев под Самарой 

ТАСС 1 час назад
САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Беспилотники нового формата «Леер-3» применили на учениях миротворцев на Рощинском полигоне в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба округа.
"Беспилотники новейшей модификации были использованы для выведения из строя дистанционных взрывных устройств и средств коммуникации представителей незаконных вооруженных формирований. С помощью «умных» беспилотных летательных аппаратов были определены свои и чужие средства передачи информации, установлены передатчики помех и зоны глушения сотовой связи", — говорится в сообщении.
Использование этих дронов позволило миротворцам решать задачу, не прибегая к детальной инженерной разведке местности, отметили в пресс-службе.
Проверка боеготовности войск Центрального и Восточного военного округов, соединений ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток-2018». 20 августа по тревоге были подняты более 1,5 тыс. миротворцев в Самарской области.
Каждый комплекс «Леер-3» состоит из трех беспилотников «Орлан-10» с пунктом управления, установленном на грузовике «Камаз-5350». Новые дроны способны не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети.
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