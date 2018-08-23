«Умные» беспилотники применили на учениях миротворцев под Самарой

САМАРА , 23 августа. / ТАСС /. Беспилотники нового формата «Леер-3» применили на учениях миротворцев на Рощинском полигоне в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Беспилотники новейшей модификации были использованы для выведения из строя дистанционных взрывных устройств и средств коммуникации представителей незаконных вооруженных формирований. С помощью «умных» беспилотных летательных аппаратов были определены свои и чужие средства передачи информации, установлены передатчики помех и зоны глушения сотовой связи", — говорится в сообщении.

Использование этих дронов позволило миротворцам решать задачу, не прибегая к детальной инженерной разведке местности, отметили в пресс-службе.

Проверка боеготовности войск Центрального и Восточного военного округов, соединений ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина в преддверии масштабных учений «Восток-2018». 20 августа по тревоге были подняты более 1,5 тыс. миротворцев в Самарской области.

Каждый комплекс «Леер-3» состоит из трех беспилотников «Орлан-10» с пунктом управления, установленном на грузовике «Камаз-5350». Новые дроны способны не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети.