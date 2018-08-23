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В рамках внезапной проверки войск танкисты выполнили штатную стрельбу из танков Т-72Б3
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В рамках внезапной проверки войск танкисты выполнили штатную стрельбу из танков Т-72Б3 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе выполнения упражнений военнослужащим предстояло поразить появляющиеся и движущиеся цели, имитирующие тяжелую технику условного противника.
В рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Центрального и Восточного военных округов военнослужащие танкового подразделения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, выполнили контрольную стрельбу штатным снарядом из танков Т-72Б3.
В ходе выполнения упражнений военнослужащим предстояло поразить появляющиеся и движущиеся цели, имитирующие тяжелую технику условного противника. Кроме того, расчеты отработали стрельбу штатным снарядом в движении. А также выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей из станковых крупнокалиберных пулеметов Владимирова (КПВТ). Дистанции до мишеней варьировались от 300 до 2000 м. Механики-водители выполнили зачётное упражнение по вождению боевых машин по пересечённой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.
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