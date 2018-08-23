Под Оренбургом артиллеристы провели стрельбы из «Ураганов»

САМАРА , 23 авг — РИА Новости . Артиллеристы 2-й общевойсковой армии в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Ураган» на Тоцком полигоне в Оренбургской области , сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Артиллеристы 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Ураган» на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Стрельбы с использованием крупнокалиберных снарядов проводились в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

По легенде учения, артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные удары по объектам противника на расстоянии около 16 километров. В учении приняли участие около 600 артиллеристов, было задействовано свыше 50 единиц техники. Отмечается, что поставленная задача была успешно выполнена.