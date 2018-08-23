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Под Оренбургом артиллеристы провели стрельбы из «Ураганов»
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Под Оренбургом артиллеристы провели стрельбы из «Ураганов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 23 авг — РИА Новости. Артиллеристы 2-й общевойсковой армии в рамках внезапной проверки войск Центрального военного округа провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Ураган» на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в четверг пресс-служба округа.
"Артиллеристы 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Ураган» на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Стрельбы с использованием крупнокалиберных снарядов проводились в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа", — говорится в сообщении.
По легенде учения, артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные удары по объектам противника на расстоянии около 16 километров. В учении приняли участие около 600 артиллеристов, было задействовано свыше 50 единиц техники. Отмечается, что поставленная задача была успешно выполнена.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что более 4 тысяч военнослужащих в составе танковых, артиллерийских, ракетных и мотострелковых подразделений Оренбургской области были подняты по тревоге в местах постоянной дислокации и совершили марши в районы сосредоточения.
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