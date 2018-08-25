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СМИ: Су-57 получит искусственный интеллект
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СМИ: Су-57 получит искусственный интеллект 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, в результате чего приблизится к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, сообщает в пятницу РИА «Новости».
По данным агентства, комплексная система управления и обзорно-прицельное оборудование будут доведены на самолете до автоматического режима боевого применения. На Су-57 также будет отработан перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.
Первый полёт истребителя состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
В среду стало известно, что Министерство обороны и ПАО «Сухой» подписали контракт на поставку двух Су-57. Срок исполнения договора — до 2020 года.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
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