СМИ: Су-57 получит искусственный интеллект

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, в результате чего приблизится к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, сообщает в пятницу РИА «Новости»

По данным агентства, комплексная система управления и обзорно-прицельное оборудование будут доведены на самолете до автоматического режима боевого применения. На Су-57 также будет отработан перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

Первый полёт истребителя состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.