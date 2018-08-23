Минобороны получит истребители Су-57 до 2020 года 

Минобороны РФ и компания «Сухой» подписали контракт на поставку до 2020 года двух истребителей пятого поколения Су-57, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТРК «Звезда».
Документ подразумевает поставку двух самолетов Су-57 в срок с 2018 по 2020 годы. Первый истребитель заказчик должен получить уже в следующем году.
«Особо хотелось бы отметить подписанный контракт на самолет Су-57. Самолет вышел передовой, могу сказать, что в рамках первых 15 машин, которые мы получим, первый серийный самолет придет в Вооруженные Силы уже в следующем году», — сказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
В данный момент в эксплуатации находятся 10 самолетов, которые проходят наземные и летные испытания.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», первый полет Су-57 совершил в Комсомольске-на-Амуре 29 января 2010 года. В декабре прошлого года состоялся первый полет Су-57 с двигателем второго этапа.
В конце января истребитель пятого поколения начал испытательные полеты с оружием последнего поколения на борту.
Су-57, называвшийся до серийного производства «Т-50» и «ПАК ФА» — это следующий этап в развитии боевых самолётов «Сухой», машина производится в Комсомольске-на-Амуре.