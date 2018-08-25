Истребитель Су-57 оснастят искусственным интеллектом

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.

«Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы. Контракт на поставку двух предсерийных Су-57 был подписан 22 августа на полях форума «Армия-2018».

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.